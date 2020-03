Laura Müller sauer: "Bin nicht die vom Wendler"

Laura Müller ist Leichtathletin. Sie teilt ihren Namen mit der berühmten Freundin von Schlagerstar Michael Wendler. Das sorgt für Ärger, den die Sportlerin nun via Instagram äußert.

"Ich bin Laura Müller, SPORTLERIN, und gerade in der Vorbereitung für die Olympischen Spiele", stellt die 24-Jährige auf Instagram klar. Die Leichtathletin hat genug von den Verwechslungen mit dem gleichnamigen Starlet.Die 19-jährige Laura Müller ist die Freundin von Schlagersänger Michael Wendler (47).Müller, also die Sportlerin, ungehalten: "Leider muss ich mich jetzt doch mal öffentlich vorstellen, da ich in letzter Zeit häufig von euch 'Blinden' verwechselt werde! Ich bin, wie man glaube ich unschwer erkennen kann, NICHT die Laura Müller vom Wendler."Pikant: Ihr Verein bekomme per Post Nacktbilder geschickt. "Ich habe erst herausgefunden wer sie (Wendler-Laura, Anmerkung Red.) ist, nachdem ich Nachrichten, Bilder, ja sogar Autogrammwünsche per Post an meinen Verein mit Nacktbildern aus dem Playboy geschickt bekommen habe. Meine Mama hat diese übrigens zerschnitten und direkt in den Müll geworfen."Die Sprinterin würde auch Hassbotschaften auf Instagram erhalten: "Bei solchen Nachrichten bin ich immer zwischen Entsetzen und Lachanfall. Für diejenigen von euch, die wirklich Nachrichten schreiben: Kümmert euch um euer eigenes Leben und gönnt doch den Leuten, dass sie glücklich sind. Vielleicht werdet ihr dann selbst mal glücklich sein!"Laura Müller gewann 2017 über 200 Meter Gold bei den deutschen Meisterschaften. Über 400 Meter und die 400-Meter-Staffel errang sie 2017 bei den U23-Europameisterschaften jeweils Silber.