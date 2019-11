Lazaro leitet Inter-Sieg ein, Kollege feiert in Unterhose

Valentino Lazaro leitete Inters Sieg ein. Schräg: Sein Kollege warf seine Hose zu den mitgereisten Fans, feierte in der engen Unterhose.

Schräges Spiel! Inter Mailand hatte in Prag jede Menge Mühe. Der italienische Top-Klub setzte sich in der Champions League am Ende bei Slavia 3:1 durch und hat somit gute Karten, Dortmund hinter Barca das zweite Achtelfinal-Ticket wegzuschnappen.Mittendrin: Valentino Lazaro. Der Österreicher kam in der Schlussviertelstunde beim Stand von 1:1. Trainer Antonio Conte nahm binnen vier Minuten drei Wechsel vor und wechselte so auch den Sieg ein. In Minute 81 lieferte Valentino Lazaro mit einem weiten Ball auf Romelu Lukaku den Assist zum 2:1. Lautaro Martinez machte mit seinem zweiten Tor des Abends kurz vor dem Ende den Deckel drauf (19., 88.).Warum der Sieg schräg war? Der Ausgleich von Tomas Soucek (37.) war in Hälfte eins erzielt worden, kurz nachdem Lukaku über das vermeintliche 2:0 gejubelt hatte. Sein Treffer wurde zurückgenommen, weil der Videoassistent rückwirkend auf Elfmeter entschied – auf der anderen Seite des Feldes! 1:1 statt 2:0, das gab es in der Königsliga noch nie. Lukaku wurde später ein weiteres Tor wegen Abseits aberkannt. Dazu legte er Martinez beide Treffer auf. Der Belgier sammelte also drei offizielle, fünf inoffizielle Scorerpunkte.Schräg war in Prag aber nicht nur der Spielverlauf. Auch der Jubel im Anschluss fiel nicht alltäglich aus. Lazaro-Kollege Antonio Candreva schoss den Fans anstatt seines Trikots seine verschwitzte Hose zu. Ein zweifelhaftes Andenken. So marschierte er völlig ungeniert in seiner knallengen Unterhose an den TV-Kameras vorbei in Richtung Kabinentrakt. Der Mann hat nichts zu verstecken.