Lazaro muss auf ersten Einsatz für Inter warten

Auftaktsieg für Inter Mailand in der Serie A! Der Klub von Valentino Lazaro feierte einen klaren Sieg im ersten Ligaspiel – ohne dem ÖFB-Legionär.

Die Mailänder setzten sich im Heimspiel gegen Aufsteiger Lecce klar mit 4:0 (2:0) durch. Brozovic (21.), Sensi (24.), Lukaku (60.) und Candreva (84.) trafen für die Gastgeber, die damit einen gelungenen Auftakt unter Coach Antonio Conte feierten. Bei den Gästen sah der erst in der 61. Minute eingewechselte Farias in der 76. Minute nach einem Foulspiel Rot.Die Hoffnungen von Valentino Lazaro auf einen Einsatz im ersten Liga-Saisonspiel eröffneten sich allerdings nicht. Der ÖFB-Legionär verfolgte die Partie von der Bank aus.Die nächste Chance auf sein Pflichtspiel-Debüt in Italien hat der Flügel-Flitzer am kommenden Sonntag, da gastiert Inter auswärts bei Cagliari. (red)