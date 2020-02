Leader Liverpool müht sich gegen das Schlusslicht

Zitterpartie für Liverpool! Die "Reds" feierten am Samstagabend in der 26. Premier-League-Runde einen knappen 1:0-Auswärtssieg bei Schlusslicht Norwich City.

Die drückend überlegenen "Reds" mussten bis zur 78. Minute warten. Da erlöste der Ex-Salzburger Sadio Mane das Team von Jürgen Klopp.Der Senegalese stoppte sich einen weiten Ball in die Spitze von Jordan Henderson sehenswert herunter, ließ Tim Krul im Norwich-Tor keine Chance.Damit fuhren die "Reds" den 17. Premier-League-Sieg in Folge ein, sind weiter unangefochten an der Tabellenspitze. Mit einem Spiel mehr beträgt der Vorsprung auf Manchester City 25 Punkte.