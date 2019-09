Leclerc neuer Ferrari-Held: "Unglaublich emotional"

Charles Leclerc lässt Ferrari auszucken Bild: imago sportfotodienst

Charles Leclerc ist endgültig der neue Ferrari-Held! Schon mit seinem Sieg in Spa fuhr sich der Monegasse in die Herzen der Tifosi, mit seinem Heim-Triumph in Monza versetzte der 21-Jährige ganz Italien in Ekstase.