Leclerc und Hamilton zocken fleißig Call of Duty

Der Shooter-Game Call of Duty Modern Warfare feiert aktuell große Erfolge, vor allem der gratis Online-Modus "Warzone" begeistert über 60 Millionen Gamer weltweit. Auch die Formel-1-Piloten duellieren sich fleißig im fiktiven Kriegsgebiet "Verdansk".

Lewis Hamilton verrät in einem Video-Gespräch mit seinem Team Mercedes, dass er an Online-Simulator-Rennen kein Interesse hat, er greift lieber zum virtuellen Sturmgewehr.Der Brite verrät, dass er gerne mit seinem Ferrari-Rivalen Charles Leclerc und Alpha-Tauri-Fahrer Pierre Gasly in der Warzone unterwegs ist.Seid ihr also vielleicht schon einmal von den F1-Stars abgeschossen worden? In der Warzone kämpfen 155 Spieler auf einer riesigen Map ums Überleben.Dafür lernt Hamilton sogar intensiv Französisch, um mit den beiden mithalten zu können. "Es war mir peinlich, dass ich nur meine Muttersprache kann", gibt der F1-Champion zu.Wie bei Call of Duty ist der 35-Jährige auch beim Lernen ambitioniert: "Es ist ein Sechs-Wochen-Kurs, man soll jeden Tag eine halbe Stunde machen. Aber wenn ich etwas mache, dann gehe ich immer ins Extrem. Ich habe also eine Woche in zwei Stunden gemacht, war am vierten Tag schon bei Woche vier."