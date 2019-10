Legendär! Neureuther ruft Hirscher aus Starthaus an

Felix Neureuther geht die Ski-Pension gänzlich anders an als Freund und Ex-Rivale Marcel Hirscher. Vor seiner Kamerafahrt in Sölden kam es live auf Sendung zum köstlichen Telefonat.

Das Protokoll

Am Wochenende startete in Sölden der erste Weltcup-Winter ohne Marcel Hirscher, Felix Neureuther, Lindsey Vonn, Aksel Lund Svindal. Vier Superstars fehlen ab sofort im Weltcup. Nicht nur sportlich. Vor allem mit Hirscher und Neureuther ging eine große Portion Humor verloren.Zum Glück nicht ganz. Der Deutsche bleibt dem Ski-Zirkus in neuer Funktion erhalten. Er ist Experte und Kamerafahrer für das deutsche Fernsehen. Jetzt tritt er lockerer denn je auf. Wermutstropfen für heimische Fans: Bei den Übertragungen des ORF verpassten wir einige verbale Schmankerl. Er arbeitet schließlich für die Konkurrenz.Bei der Nachsicht des Herren-Riesentorlaufs stolperten wir über eine wahre Perle.In seiner Funktion als ARD-Experte machte sich Neureuther am Start bereit für seine Kamerafahrt. Dabei witzelte er locker über seinen Kumpel Hirscher: "Jetzt stehe ich da oben am Start in Sölden und ich vermisse schon einen, muss ich sagen. Viele Schlachten zusammen geschlagen ... viele Minuten hier oben verbracht ... meinen guten, alten Konkurrenten und Freund Marcel Hirscher...keiner mehr da...ach ich vermiss den so..."Es sollte sich wenig später als geplante Überleitung für seinen TV-Coup herausstellen. Denn: Neureuther holte sich live auf Sendung via Handy Tipps von Hirscher. Es kam zum köstlichen Gespräch der beiden Ex-Weltklasse-Fahrer.Hirscher: "Ja, hallo?"Neureuther: "Bursche, hawedere."Hirscher: "Hi, Felix!"Neureuther: "Weißt' wo ich grad steh?Hirscher: "Jo dahoam wirst sei, oder?"Neureuther: "Na i bin in Sölden am Start oida."Hirscher: "Jo bist du narrisch. Wos duast?"Neureuther: "I dua jetzt Kamerafahrt macha. Und i hab voi Angst und i vermiss di do oben so sehr. I brauch nu a paar Tipps von dir."Hirscher: "Oida i huck auf da Terrass'n und trink mein Kaffee und es is herrlich in da Sonne.Neureuther: "Des is a Witz."Hirscher: "Oba wie immer: Da Außenski is da Chef."Neureuther: "Der Außenski ist der Chef, ois klar."Hirscher: "Wird sich nix g'ändert haben."Neureuther: "Passt. Du genieß' dein Kaffee. I komm danach zu dir, okay?"Hirscher: "Haut hin. I schau mir des an. Ois Guade."