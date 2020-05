Lehmann wird "Klinsi"-Nachfolger bei Hertha

Nach dem überraschenden Abgang von Jürgen Klinsmann hat Hertha BSC hat die Hertha endlich einen neuen Aufsichtsrat gefunden - es ist wieder eine Legende! Ex-Nationaltormann Jens Lehmann wird Aufsichtsrat.

Millionen-Investor Lars Windhorst will aus den Berlinern einen Großklub machen, daher angelt er immer wieder nach großen Namen.Jens Lehmann soll nun im Aufsichtsrat dafür sorgen, dass dieses Vorhaben gelingt. An seine Seite bekommt der 50-Jährige einen weiteren Top-Mann.Marc Kosicke, der Berater von Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann, wird ebenfalls die Geschicke der Hertha leiten.Laut der Bild-Zeitung ist der Deal bereits in trockenen Tüchern.