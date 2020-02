Leipzig nach Gala Erster, Glasner darf wieder jubeln

RB Leipzig hat in der 22. Runde der deutschen Bundesliga nichts anbrennen lassen. Die Bullen feierten einen klaren 3:0-Erfolg über Werder Bremen, sind zumindest bis Sonntag wieder Tabellenführer.

In Leipzig jubelten die Bullen (mit Marcel Sabitzer und Konrad Laimer) gegen Bremen (mit Marco Friedl) bereits in der 17. Minute über die Führung. Dani Olmo spielte Lukas Klostermann frei, der schoss unbedrängt ein – 1:0.Patrik Schick legte in der 39. Minute per Kopf das 2:0 nach. Wieder nach Olmo-Assist, der den Eckball ins Zentrum gedreht hatte. Den 3:0-Endstand fixierte Nordi Mukiele nur 30 Sekunden nach Wiederbeginn, sehenswert von Laimer vorbereitet (46.). Die Werderaner hatten dem nichts entgegenzusetzen.Mit dem 13. Saisonsieg schoben sich die Rasenballer wieder an die Tabellenspitze, liegen bei einem Spiel mehr zwei Punkte vor den Bayern. Die Bremer bleiben als 17. mitten im Abstiegskampf.Oliver Glasner feierte mit Wolfsburg den zweiten Sieg in den letzten drei Spielen. Die "Wölfe" (mit Xaver Schlager) setzten sich in Hoffenheim (mit Stefan Posch, Florian Grillitsch und Christoph Baumgartner) mit 3:2 durch. Dabei schnürte Knipser Wout Weghorst einen Dreierpack.Der Holländer schoss Wolfsburg gleich drei Mal in Führung, traf in der 18. und 52. Minute vom Elfmeterpunkt, fixierte den 3:2-Endstand in der 71. Minute. ÖFB-Legionär Baumgartner (45.) und Kramaric per Strafstoß (60.) hatten für die Hoffenheimer zwei Mal ausgeglichen.Wolfsburg schob sich mit dem achten Saisonsieg auf den neunten Tabellenplatz vor, liegt nur noch zwei Punkte hinter den Hoffenheimern.Bayer Leverkusen feierte durch einen späten Doppelschlag einen 3:2-Erfolg über Union Berlin (mit Christopher Trimmel). Moussa Diaby (83.) und Karim Bellarabi (94.) schossen die "Werkself" zum Sieg. Die Union-Führung durch Christian Gentner (7.) hatte Kai Havertz (22.) ausgeglichen, Marius Bülter (87.) das zwischenzeitliche 2:2 erzielt.Nach dem Aus von Jürgen Klinsmann feierte die Berliner Hertha unter Coach Alexander Nouri einen 2:1-Erfolg in Paderborn. Augsburg und Freiburg trennten sich mit einem 1:1.