Liebes-Aus! Ski-Ass Shiffrin ist wieder solo

Vor dem Auftakt der Ski-Saison ist Mikaela Shiffrin wieder solo unterwegs. Die 24-Jährige US-Athletin verriet, dass es im Sommer ein Liebes-Aus gab.

Zwei Jahre war Shiffrin mit dem französischen Riesentorlauf-Spezialisten Mathieu Faivre zusammen. Doch die Beziehung ist Geschichte. "Math und ich haben uns in diesem Sommer getrennt", verrät Shiffrin dem "Blick". "Ich denke, ich sollte das sagen, damit die Leute Bescheid wissen."Über die Gründe für das Beziehungs-Aus sagt sie: "Wir hatten eine wirklich großartige Zeit und ich wünsche ihm nur das Beste. Es war extrem schwierig, unsere Termine zu koordinieren und dann kommt man an den Punkt, an dem es keinen wirklichen Sinn mehr macht."Noch vor einem Jahr klang sie anders, wenn sie über ihre Beziehung sprach. "Es ist unglaublich, Math an meiner Seite zu haben. Wir ticken gleich, freuen uns und trösten uns gegenseitig. Mit Math kann ich Dinge teilen, die ich sonst niemandem anvertraue. Er fühlt es, wenn mich etwas Persönliches belastet", erklärte sie damals.