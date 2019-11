Liebes-Aus zwischen Thiem und Freundin Kiki

Kiki Mladenovic drückte Dominic Thiem bei den ATP Finals in London nicht die Daumen. Grund: Bereits vor dem Erfolgslauf kam es zur Trennung.

Bei den ATP Finals in London gab es schon die ganze Woche Gerüchte. Dominic Thiem und "Herzblatt" Kiki Mladenovic sollen sich getrennt haben. Die Französin holte alle drei Punkte beim 3:2-Sieg gegen Australien im Fed-Cup-Finale, kam dann aber nicht nach London zum Daumendrücken. Der Grund: Bereits vor Thiems Erfolgslauf soll es zur Trennung gekommen sein. Das berichtet die "Krone".In der o2-Arena in London hatte das Traumpaar der Tennis-Szene vor zwei Jahren ihre Liebe öffentlich gemacht, als Mladenovic in der Box mit Thiem mitfieberte.Zur Beziehung mit "Kiki" meinte Thiem in der Dokumentation "Der Thiem Spirit" auf Servus TV. "Sie macht das Gleiche wie ich, wir haben viel zu reden. Es gibt Vor- und Nachteile bei einer Beziehung zu einer Tennisspielerin. Der größte Vorteil ist das gegenseitige Verständnis."Kennengelernt hatten sich beide durch ein Missverständnis. Thiem nahm "Kiki" den Trainingspartner weg. "Dann musste ich mit ihr spielen", grinste er. Schnell lag Liebe in der Luft.Mladenovic nannte Thiem "einen einzigartigen, bodenständigen Charakter. Er macht mich glücklich." Jetzt das Liebes-Aus.