Liebesbotschaft an toten NHL-Star rührt zu Tränen

Mit nur 25 Jahren verstarb der NHL-Profi Colby Cave an den Folgen einer Gehirnblutung. Bei Instagram verabschiedet sich seine Ehefrau mit zutiefst ergreifenden Abschiedsworten.

"An meinen besten Freund und die Liebe meines Lebens. Mein Herz ist gebrochen", gibt Emily Cave ihrem verstorbenen Ehemann Colby mit auf den Weg. "Mein Zustand körperlicher, geistiger und seelischer Schmerzen, in dem ich mich befinde, wenn ich daran denke, dich nie wieder sehen, berühren oder halten zu können, ist unerträglich. Du bist und wirst immer mein Held sein, das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe mir nie träumen lassen, dass ich Witwe vor unserem ersten Hochzeitstag werden würde."Nur vier Tage zuvor war ihrem Mann, der bei den Edmonton Oilers in der Eishockey-Eliteliga NHL dem Puck nachjagte, in einer Notoperation eine Kolloidzyste entfernt worden. Es kam zu einer Gehirnblutung, Cave wurde in ein künstliches Koma versetzt – ehe er am Samstag den Kampf um sein Leben verlor.Seine Ehefrau verspricht ihm: "Obwohl jede Zelle meines Körpers ohne dich verloren ist, verspreche ich dir, dich weiter stolz zu machen. Du warst der beste Freund, Ehemann, Hunde-Daddy und - oh - ich wünschte, ich könnte dich als Baby-Daddy erleben. Ich werde dich wiedersehen, Colb. Du wirst mir im Himmel begegnen mit einem warmen, feuchten Kuss. Du wirst mich bei jedem Schritt begleiten.Ich möchte nicht aufhören zu schreiben, genauso, wie ich dich diesen Morgen im Krankenhaus nicht loslassen wollte. Du bist alles für mich. Du wirst immer mit mir sein. Danke, dass du jetzt mein Schutzengel sein wirst. So wie du dein Gelübde beendet hast, werde ich mit einem Wort enden, AGAPE*."*(Anm.: Agape heißt so viel wie "göttliche Liebe")Dass Emily die letzten Stunden nicht an der Seite ihres Mannes verbringen durfte, macht den Abschied noch schmerzhafter. Aufgrund der Maßnahmen im Kampf gegen Covid-19 musste sie die Klinik in Toronto verlassen.