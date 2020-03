Liga gibt Spielplan für Finaldurchgang bekannt

Mit dem Feststehen der Teilnehmer der Meister- und der Qualigruppe veröffentlicht die Bundesliga vorzeitig den Spielplan für den Finaldurchgang. Für Rapid geht es mit einem echten Kracher los.

Die Spiele der Qualifikationsgruppe finden jeweils am Samstag um 17:00 Uhr statt. Die Spiele der Meistergruppe finden jeweils am Sonntag – zwei Spiele um 14:30 Uhr, eines um 17:00 Uhr statt. In der englischen Runde (28. Runde am 21./22.04.) finden die Spiele der Qualifikationsgruppe am Dienstag um 19:00 Uhr, jene der Meistergruppe am Mittwoch um 19:00 Uhr statt.Die Qualifikationsgruppe startet am Samstag, den 14.03. um 17:00 Uhr mit den Partien FK Austria Wien – FC Flyeralarm Admira, SV Mattersburg – CASHPOINT SCR Altach und WSG Swarovski Tirol – spusu SKN St. Pölten.In der Meistergruppe folgen am Sonntag, den 15.03. um 14:30 Uhr die Partien LASK – TSV Prolactal Hartberg und SK Puntigamer Sturm Graz – RZ Pellets WAC. Um 17:00 Uhr trifft der FC Red Bull Salzburg auf den SK Rapid Wien.