Lindsey Vonn meint's ernst – riesiger Verlobungsring

Lindsey Vonn hat sich verlobt. Auf Instagram zeigt sie ihren dicken Klunker am Ringfinger und den strahlenden Verlobten.

Ihre Skischuhe hängen längst am Haken. Bald kommt sie selbst unter die Haube. Stolz teilte Lindsey Vonn jetzt auf Instagram ein Bild mit ihrem Verlobten und weist dabei auf ein ganz besonderes Detail des Fotos hin.



"Endlich, der Ring!" Eigentlich hätte sie nicht darauf hinweisen müssen. Zu übersehen ist der üppige Klunker ohnehin kaum. Der linke Ringfinger leuchtet Türkis und mit den Augen ihres Verlobten um die Wette.



Der ist im Sport auch kein ganz Unbekannter. Im Gegenteil. P.K. Subban ist Kanadier und zählt im Eishockey zu den weltweit größten Stars. Die Nashville Predators hatte er vor wenigen Jahren bis ins Stanley-Cup-Finale geführt. In der kommenden Spielzeit wird er für die New Jersey Devils auflaufen.



Das gemeinsame Foto entstand ebendort, in New Jersey, bei den MTV Video Music Awards (VMAs).



