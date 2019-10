Badstuber nennt Schiris live im TV "Muschis"

Frust pur bei Holger Badstuber – und dann kam die verbale Entgleisung! Nach einem Platzverweis übt er lautstarke Kritik und greift im Ton weit daneben.

Bei Stuttgarts 0:1-Heimniederlage gegen Kiel flog der Verteidiger in der 53. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Logisch, dass da die Laune nicht gerade gut ist. Doch beim Abgang dreht sich Badstuber nochmals um und brüllte in Richtung Schiedsrichter: "Ihr seid Muschis geworden."Problem: In der Nähe waren Mikrofone platziert, die Beschimpfung ist live im TV ganz deutlich zu hören. Badstuber selbst wollte sich nach dem Spiel nicht dazu äußern. Coach Tim Walter meinte dazu: "Ich kann schlecht beurteilen, ob die Herren vom DFB jetzt was folgen lassen. Aber wer den Fußball kennt, der weiß, dass nicht immer alles zaghaft ist."Sollte das DFB-Schiedsgericht zum verbalen Ausrutscher aktiv werden, droht Badstuber eine längere Auszeit. Der Strafrahmen für Schiedsrichter-Beleidigungen liegt zwischen zwei Wochen und drei Monaten.