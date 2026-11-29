i Red Bull Salzburg feierte zuletzt den Sieg gegen Ararat Armenia. GEPA pictures

Bundesliga im "Heute"-Ticker

Live: Red Bull Salzburg im Spitzenduell gegen den LASK

LASK gegen Red Bull Salzburg – im Bundesliga-Schlager ist für beide Teams im Titelkampf Verlieren verboten. Hier der "Heute"-Ticker.