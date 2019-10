LIVE! Stürmt Thiem ins Halbfinale von Shanghai?

Dominic Thiem is "on Fire!" Österreichs Nummer eins will nach seinem Turniersieg in Peking auch in Shanghai für Furore sorgen. Auf dem Weg ins Halbfinale ist der Italiener Matteo Berrettini die nächste Hürde. Wir tickern LIVE!