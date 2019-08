Salzburg kracht in Königs-Liga auf Liverpool & Napoli

Salzburg erwischt in der Champions League eine wahre Hammergruppe! Die "Bullen" müssen gegen Titelverteidiger Liverpool, Napoli und Genk ran.

Erstmals darf Red Bull Salzburg in der Gruppenphase der Champions League ran – und kracht dabei prompt auf den FC Liverpool, der unter Star-Trainer Jürgen Klopp seinen Titel in der Königsklasse verteidigen will.Mit Sadio Mane und Naby Keita treffen die "Bullen" bei den "Reds" auch auf zwei ehemalige Mitspieler.Doch damit nicht genug: Mit dem SSC Napoli stellt sich Salzburg auch ein italienisches Spitzenteam in den Weg.Das vierte Team in der Gruppe E ist Belgiens Meister KRC Genk.Mehr Infos folgen in Kürze!(pip/ak)