Vor 25 ' Liverpool holt sich im Elfer-Krimi den Supercup

Sadio Mane schnürte einen Doppelpack Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

Champions-League-Sieger Liverpool jubelt über den Gewinn des europäischen Supercups. Im britischen Duell mit Europa-League-Sieger Chelsea setzte sich das Team von Jürgen Klopp nach 120 umkämpften Minuten im Elferschießen durch. Es ist der vierte Supercup-Titel für die "Reds".

Nach 90 Minuten war es 1:1, nach 120 Minuten 2:2 gestanden. Im entscheidenden Elfmeterschießen behielten dann alle Liverpool-Torschützen die Nerven. Im Gegensatz zu Chelsea-Jungstar Abraham, der als letzter Schütze Keeper Adrian anschoss. So verpasste Chelseas neuer Coach Frank Lamaprd den ersten Titel.



Beim Schiedsrichter-Gespann hatte es eine Premiere gegeben. Stephanie Frappart war die erste Frau, die ein Männer-Spiel auf internationaler Ebene leitete. Die Französin war fehlerfrei geblieben.



Im mit 42.000 Zuschauern ausverkauften Besiktas Park hatten die "Reds" die erste Großchance auf ihrer Seite. Stürmer Salah fand in "Blues"-Keeper Kepa seinen Meister (16.). Der Startschuss für die "Blues"-Offensive.



In der 22. Minute hatte Pedro bei einem Lattenschuss noch Pech. Zwölf Minuten später zeigte sich Giroud treffsicherer. Nach Lochpass von Pulisic stellte der Franzose eiskalt auf 1:0 (36.). Die Vorentscheidung durch den US-Boy verhinderte in der 40. Minute eine Abseitsstellung.



Der Champions-League-Sieger kam erst nach dem Seitenwechsel ins Spiel zurück. Und wie! Firmino, erst zur Pause eingewechselt, spitzelte in der 48. Minute einen Schupfer zu Mane, der den Ball über die Linie stocherte – 1:1.



Danach hielt Kepa die Londoner im Spiel. Der 80-Millionen-Mann war gegen Salah (75.) auf dem Posten, wehrte den Nachschuss von Van Dijk mit Hilfe der Latte ab.



In der Schlussphase wurde auch die Lamaprd-Elf wieder gefährlicher. Van Dijk warf sich in der 82. Minute in einen Pedro-Schuss. Eine Minute später hatte "Joker" Mount für die "Blues" eingenetzt, doch neuerlich ging die Fahne hoch (83.).



In der Verlängerung nahmen die "Reds" wieder das Heft in die Hand. Mane versenkte eine Firmino-Auflage in der 95. Minute zur 2:1-Führung. Doch die "Blues" konterten postwendend. Liverpool-Ersatzkeeper Adrian foulte den heraneilenden Abraham im Strafraum. Den fälligen Elfmeter versenkte Jorginho eiskalt – 2:2 (101.). Chelsea-Angreifer Abraham verpasste die Entscheidung, spitzelte einen Pedro-Stanglpass am langen Eck vorbei (105.). So ging es ins Elfmeterschießen.



Und da zeigten sich die "Reds" abgebrühter. Firmino, Fabinho, Origi, Alexander-Arnold und Salah versenkten ihre Strafstöße. Für Chelsea trafen Jorginho, Barkley, Mount und Emerson. Bis Abraham als Letzer scheiterte. (wem)