Liverpool meisterlich! 3:1 gegen Arsenal im Top-Hit

Dritter Sieg im dritten Premier-League-Spiel für Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool. Der Champions-League-Sieger bezwang Arsenal an der Anfield Road ohne große Schwierigkeiten mit 3:1.

In den ersten Minuten hielten die Gunners noch mit, doch die Red waren am Ende zu stark. Joel Matip (41.) und ein Doppelpack von Mo Salah (49. per Elfer, 58.) sackten die drei Punkte für Liverpool ein. Das 3:1 von Lucas Torreira in der 85. Minute war nur noch Ergebniskorrektur für Arsenal.Damit sind die Reds mit dem Punktemaximum von neun Zählern nach drei Spielern Tabellenführer und das einzige Team, das noch keine Punkte liegen ließ.(pip)