Liverpool rüstet sich für Salzburger Fan-Invasion

Am Mittwoch trifft Salzburg in der Champions League auswärts auf den FC Liverpool. Das Duell mit dem Titelverteidiger lassen sich zahlreiche rot-weiß-rote Fans nicht entgehen.

Immerhin handelt es sich dabei um das größte Spiel der Salzburger Klubgeschichte. Die "Bullen" reisen am Dienstag um 13 Uhr mit dem Sonderflug FPO877 an – und freuen sich schon jetzt auf die größte Auswärtskulisse in der Red-Bull-Ära.2.644 Tickets legten die "Reds" für die Gäste-Fans auf, sämtliche Eintrittskarten sind bereits seit Wochen weg. Mit den Schlachtenbummlern, die in anderen Sektoren sitzen werden, rechnet Österreichs Meister mit gut 3.000 Anhängern auf der Insel. 1.000 von ihnen reisen mit von Salzburg organisierten Charterfliegern an, der Rest kommt individuell zur Anfield Road.Gesprächsthema bei den Salzburg-Fans: Wird Torjäger Erling Haaland rechtzeitig fit? Die Klubführung macht Hoffnung. Der 19-Jährige, der zuletzt an einer Erkrankung laborierte, reist mit dem Team nach England, er konnte bereits am Montag wieder mit der Mannschaft trainieren.