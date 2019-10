Liverpool-Star Sadio Mane: "Salzburg meine Heimat"

Sadio Mane trifft auf seine "Alte Liebe". Der Liverpool-Star kracht in der Champions League mit den "Reds" auf Salzburg, enthüllt im Vorfeld, wie verbunden er der Mozartstadt noch immer ist.

Zwischen 2012 und 2014 kickte der Flügelspieler aus dem Senegal in Salzburg. Der Startschuss einer unglaublichen Weltkarriere. Mane wechselte mit einem "erzwungenen" Transfer zum FC Southampton, zwei Jahre später nach Liverpool. Seitdem ist der 27-Jährige aus der "Reds"-Offensive nicht mehr wegzudenken. Der aktuelle Marktwert des Senegalesen: 120 Millionen Euro.Nicht nur deshalb kann Mane das Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub kaum erwarten. "Ja, das ist ein spezielles Spiel für mich. Salzburg ist meine Stadt. Österreich ist besonders, ich liebe das Land."Deshalb kommt Mane immer wieder einmal zu Besuch. "Ich halte es keine zwei, drei Monate aus, ohne dort hin zu fahren, da sie immernoch meine Familie sind. Ich war erst vor ein paar Wochen dort, habe mit Christoph Freund Abend gegessen."Auch der Salzburg-Sportdirektor schätzt den Austausch mit dem Ex-Kicker. "Er ist ein unglaublich netter Bursche geblieben, verfolgt uns auch Woche für Woche, wie wir spielen. Er weiß sehr zu schätzen, was er hier in Salzburg gehabt hat", so Freund beiVergessen sind die Tumulte um Manes Abgang nach dem Ausscheiden in der Champions-League-Qualifikation 2014 gegen Malmö. Mane hatte das Rückspiel im Play-off boykottiert, die Bullen zum Verkauf "gezwungen".Und wer zahlte dann die Rechnung: "Die Salzburger. Er war ja Gast von Red Bull Salzburg." Hoffentlich gibt es dann auf dem Feld keine sportlichen Rechnungen zu begleichen.