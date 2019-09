Liverpool-Star umgerissen, VAR ist's völlig egal

Joel Matip wird von Jamaal Lascelles umgezogen. Es gibt keinen Elfmeter. Bild: Reuters

Ja, es gibt ihn auch in England, den Videobeweis. Bei dieser Szene fragt man sich, wo die Verantwortlichen hingesehen haben.

Liverpool plagt sich gegen Newcastle. Die Magpies mauerten sich heuer schon in Tottenham zu einem 1:0-Sieg. Auch im Anfield gelingt am Samstagnachmittag die frühe Führung. Hinten steht das Team aus dem Norden dicht gestaffelt.



Oft schaffen es die Reds in Hälfte eins nicht in des Gegners Strafraum. Umso bitterer, wenn die Gäste dort allem Anschein nach mit American-Football-Tacklings zum Mann gehen dürfen.



Jamaal Lascelles legt vor dem Luftzweikampf mit Joel Matip seinen Arm von hinten um den Hals des Gegners. Als sich die Eckball-Flanke senkt, reißt der Newcastle-Verteidiger Matip an der Schulter nach hinten. Der hat im Flug keine Chance mehr, einen Kopfball aufs Tor zu bringen.



Die Pfeife von Schiri Andre Marriner blieb stumm. Alles wartete auf die nächste Unterbrechung, das Eingreifen des Videoassistenten. Den gibt es in der Premier League seit dieser Saison. Er hält sich im Vergleich zu anderen Top-Ligen aber zurück.



So auch in dieser Szene. Ja, VAR sollte nur bei klaren Fehlentscheidungen zum Tragen kommen. Aber wenn man diesen Zweikampf als Maßstab nimmt, würde im Strafraum bald Anarchie herrschen.



Das Spiel ist noch im Gange. Spielbeginn war um 13:30 Uhr. Ex-Salzburger Sadio Mane konnte kurz nach der Szene ausgleichen (28.) und sorgte vor der Pause sogar noch für die Führung (40.).