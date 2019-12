Liverpool-Stars wollten ihn! Minamino fix zu Klopp

Der Sensationstransfer ist so gut wie perfekt! Salzburg-Stürmer Takumi Minamino wechselt zum FC Liverpool – nicht zuletzt, weil es sich die Stars der "Reds" so wünschten...

Die Zeitung "Liverpool Echo" weiß: Die Stars des FC Liverpool waren von ihrem Salzburger Gegenspieler Takumi Minamino derart angetan, dass sie auf ihren Trainer Jürgen Klopp einredeten, den Japaner zu verpflichten.Gesagt, getan – bei Minaminos "Schnäppchen-Preis" von 8,5 Millionen Euro musste der amtierende Champions-League-Sieger wohl auch nicht lange nachdenken. Der Wechsel des 24-Jährigen in der Winter-Transferperiode ist beschlossene Sache, einzig der Medizincheck steht noch aus.In Salzburg stand Minamino oftmals im Schatten von Munas Dabbur, Erling Haaland oder anderen Offensivkräften. Zu Unrecht, wie seine Leistungsbilanz nach vier Jahren in der Mozartstadt von 64 Toren und 44 Vorlagen in 199 Spielen eindrucksvoll zeigt.