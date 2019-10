Lloris verletzt sich bei Peinlich-Patzer schlimm

Es läuft nicht für Tottenham. Nach 2:7 gegen die Bayern patzte Goalie Lloris beim Underdog und verletzte sich dabei auch noch schlimm.

Es ist noch nicht lange her, da feierte Tottenham Hotspur den Einzug ins Champions-League-Finale. Seit dieses mit 0:2 gegen Liverpool verloren wurde, ist der Wurm drin.Die Spurs schieden im Ligacup gegen Viertligisten Colchester aus, vergaben Führungen gegen Arsenal (2:2), Leicester (1:2), Piräus (2:2) und bekamen am Dienstag von den Bayern in der Champions League nach dem frühen 1:0 eine Lehrstunde verpasst (2:7).Zurück in den Liga-Alltag: Bitterer hätte das Gastspiel bei Außenseiter Brighton & Hove Albion nicht beginnen können. Ein schlimmer Patzer von Weltmeister-Keeper Hugo Lloris brachte Brighton in Minute zwei in Führung.Lloris landete bei seiner missglückten Aktion auch noch dermaßen ungeschickt, dass sich sein linker Arm unnatürlich abbog. Lloris schrie vor Schmerzen, musste lange behandelt werden. Seine Helfer gaben ihm sogar Sauerstoff, um den Schmerz zu lindern.Die Bilder der Verletzung sind schrecklich. Dem Tottenham-Kapitän droht ein langer Ausfall. Sogar die Konkurrenz schreckte zusammen: United-Keeper David de Gea richtete via Twitter Genesungswünsche aus. Goalie-Legende Peter Schmeichel schloss sich an.