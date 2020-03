Löw über Corona: "Natur stemmt sich gegen uns"

Deutschlands Bundestrainer Joachim Löw stimmt die Coronavirus-Pandemie sehr nachdenklich. Er erkennt darin ein Auflehnen der Natur gegen den Menschen und kündigt an, auf einen Teil seines Gehalts zu verzichten.

Per Videokonferenz nahm der Deutsche Fußballbund (DFB) Stellung zur Coronavirus-Pandemie. Auch Bundestrainer Joachim Löw war mit dabei – allerdings nur per Videoschaltung, der 60-Jährige wurde wegen der Ansteckungsgefahr aus seiner Heimat Freiburg zugeschalten."Die letzten Tage haben mich sehr nachdenklich gestimmt. Die Welt hat ein kollektives Burnout erlebt. Ich habe das Gefühl, die Natur stemmt sich gegen das Tun des Menschen", erklärte Löw mit sichtlich besorgter Miene. "Das Tempo, das wir in den letzten Jahren vorgelegt haben, war nicht mehr zu toppen. Geld, Gier, Macht und größere Profite standen im Vordergrund. Hungersnöte und Naturkatastrophen haben uns nur am Rande interessiert. Jetzt haben wir etwas, das alle betrifft. Und wir realisieren, was im Leben wirklich zählt."Der frühere Austria-Coach und Deutschlands Weltmeister-Trainer von 2014 fasste die Entwicklungen der letzten Tage zusammen: "Bis vor wenigen Wochen haben wir uns noch auf die Entscheidungen in der Liga und der Champions League gefreut. Und wir beim DFB natürlich auch auf die Länderspiele gegen Spanien und Italien und die EM. Es hätte ein tolles Fest werden sollen. Jetzt hat die Corona-Krise die Welt fest im Griff und nichts ist mehr, wie es vorher war."Teammanager Oliver Bierhoff betonte in seiner Erklärung das Miteinander in der Corona-Krise. "Es werden alle betroffen sein", so der 51-Jährige. "Dann ist es in einer Solidargemeinschaft eben so, dass die größeren die kleineren unterstützen."Und dabei gehen er und Löw mit gutem Beispiel voran. Beide kündigten an, dass sie auf einen Teil ihres Millionengehalts verzichten werden.