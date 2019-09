Löw über seinen Unfall: "War nicht ungefährlich"

Im Juni verpasste Joachim Löw erstmals in seiner Teamchef-Karriere ein Länderspiel. Was war der Grund? Er spricht nun über seinen Sportunfall.

Am Freitag trifft Deutschland in der EM-Quali zu Hause auf die Niederlande. Teamchef Jogi Löw wird da wie gewohnt auf der Trainerbank sitzen. Im Juni war das nicht der Fall. Grund: Löw musste nach einem Sportunfall ins Krankenhaus. Was war passiert? Erstmals gab der 59-Jährige Auskunft.Ihm war ein Gewicht auf den Oberkörper gefallen, berichtet der DFB-Cheftrainer beim Vorbereitungs-Auftakt. "Das hat mir das Brustbein gebrochen. Das war nicht das allergrößte Problem, sondern eine Arterie darunter war verletzt. Und die hat ein bisschen für Durchblutungsschwierigkeiten gesorgt. Die war eingerissen. Daher war es nicht so ungefährlich, aber das war relativ schnell wieder behoben."Inzwischen hat er den Unfall abgehakt. "Mir geht es so weit ganz gut. Das war eine Vorsichtsmaßnahme im Sommer", beruhigt er die Spieler und die Fans. (red)