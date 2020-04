Luxus-Villa! Hier versteckt sich Neymar vor dem Virus

Neymar stand in der Kritik, die Coronavirus-Maßnahmen zu missachten. Aufnahmen seiner Villa scheinen zu belegen: Nein, sein Anwesen spielt ganz einfach alle Stücke.

Während Frankreich unter den Auswirkungen der Corona-Krise ächzt, mittlerweile mehr als 50.000 bestätigte Covid-19-Fälle zählt, spielt Paris-Kicker Neymar mit Freunden Beachvolleyball. Ein Instagram-Posting des Superstars von Paris Saint-Germain sorgte für verärgerte Reaktionen seiner Follower, deren Leben derzeit stark eingeschränkt ist.Doch missachtete Neymar tatsächlich die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus? Aufnahmen seines Luxusanwesens in Brasilien scheinen diese Vorwürfe zu entkräften.Auf Youtube (weiter oben zu sehen) zeigt eine Immobilien-Firma eine Villa, bei der es sich um Neymars Bleibe handelt. Der 28-Jährige wohnt in einer geschlossenen Wohnanlage namens Portobello. Der stolze Preis: rund acht Millionen Euro.Auf dem Grundstück befindet sich ein Tennis-Court, ein Hubschrauber-Landeplatz, ein Bootssteg, ein Pool und Spa-Bereich, ein Heimkino – und auch ein Beachvolleyball-Platz. Letzterer scheint Neymar zu "entlasten". Hier entstanden die Instagram-Aufnahmen. Nicht in der Öffentlichkeit, sondern mit Freunden im eigenen Zuhause.Die Berater des Brasilianers reagierten mit einem offiziellen Statement, er habe nach der Rückreise aus Frankreich "allen sein Zuhause angeboten, damit sie die ersten 14 Tage dort in der Quarantäne verbringen können".In Brasilien, wo Präsident Boslonaro das Coronavirus bis vor Kurzem alles andere als ernst genommen hatte, wurden inzwischen auch schon in einzelnen Bundesstaaten Ausgangseinschränkungen verhängt.