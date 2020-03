21.03.2020 22:52 Lyon-Boss fordert: Brecht die Champions League ab

Lyon bejubelt den Champions-League-Sieg gegen Juventus Turin. Trotzdem will der eigene Klub-Boss den Bewerb abbrechen. Bild: GEPA-pictures.com

Das in Europa grassierende Coronavirus hat den Fußball schwer in Bedrängnis gebracht. Der Ball rollt in den größten Ligen des Kontinents nicht mehr. Ein Termin-Chaos droht.