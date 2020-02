Lyon-Flitzer verneigt sich vor Superstar Ronaldo

In den letzten Sekunden des Champions-League-Achtelfinals zwischen Olympique Lyon und Juventus Turin sorgte ein Flitzer für eine Spielunterbrechung.

Der junge Fan in der markanten Adidas-Trainingshose war nur Sekunden vor dem Abpfiff auf den Rasen gestürmt. Das auserkorene Ziel war Juventus-Superstar Cristiano Ronaldo.Als der Flitzer beim 35-jährigen Portugiesen angekommen war, kniete sich der junge Fan nieder. Eine Ehrerbietung an den Europameister von 2016.Das schien Ronaldo aber gar nicht so recht zu sein. Mit seinen Händen machte der Juve-Star eine abwehrende Geste in Richtung des gar nicht so spärlich bekleideten Flitzers. All das war in der Live-Übertragung nicht zu sehen.Danach waren die Securitys herbeigestürmt, führten den Ronaldo-Bewunderer ab.Danach konnte weitergespielt werden. Ronaldo und Co. gelang der Ausgleich aber nicht mehr. Womöglich hat da auch der ungebetene Gast auf dem Grünen Rasen seinen Anteil.