Mählich: "Weiß nicht, ob das alles noch dafür steht"

Lustenau-Coach Roman Mählich ist unzufrieden – heute Klarheit, wie es in Österreich weitergeht.

Seit zwei Wochen dürfen Österreichs zwölf Bundesligisten und Cupfinalist Austria Lustenau in kleinen Gruppen am Platz trainieren. Wann und ob wieder gespielt wird, ist allerdings offen. Das Sicherheitskonzept der Liga ging der Politik nicht weit genug."Langsam wird es mühsam. Und ich weiß nicht, ob das alles noch dafür steht", sagt Lustenau-Coach Roman Mählich im-Talk. Wie seine Trainerkollegen wünscht er sich Klarheit in der Terminfrage. "Nur zu trainieren, ohne ein Ziel zu haben, ist ungut."Gibt es heute Klarheit? In der Hauptversammlung der Bundesliga wollen die Klubs die Vorgaben der Politik erörtern. Auch, ob die 2. Liga noch einmal angepfiffen werden soll, steht am Themenplan.Mählich: "Schwierig, denn dieses Format mit 16 unterschiedlichsten Vereinen – da Profis, dort Amateure – ist zu aufgebläht. Die Nachteile sieht man jetzt leider deutlich."