Maierhofer nach Facebook-Posting rausgeworfen

Stefan Maierhofer hat es sich mit seinem Klub in der Schweiz verscherzt. Der 37-Jährige wurde nach einem Facebook-Posting suspendiert. Der FC Aarau war mit seiner Wortwahl nicht einverstanden.

"No Major No Party! In einem verrückten Spiel mussten wir uns mit 3:0 gegen den FC Wil 1900 geschlagen geben", schrieb der Kult-Stürmer auf Facebook. Er saß bei der Pleite 90 Minuten auf der Bank.Der Klub sieht das Posting als Provokation. Sportchef Sandro Burki erklärt die interne Sperre für zwei Spiele: "Stefan ist ein Typ mit Ecken und Kanten, die man ihm ein Stück weit auch gewähren muss und die ihn stark machen. Doch mit diesem Facebook-Eintrag hat er eine Grenze überschritten. In jeder Mannschaft gibt es Regeln und schon gar nicht darf ein Spieler sein Ego über das Kollektiv stellen. Mit seiner Wortwahl suggeriert Stefan jedoch genau dies.""Die Suspendierung gilt für die zwei Spiele und soll ihn zum Nachdenken über sein Handeln animieren. Die Türe ist für Maierhofer aber nicht zu, nach den zwei Spielen ist er wieder ein normaler Teil der Mannschaft und hat im Training wie jeder Spieler die Chance, sich für Einsätze in der Meisterschaft aufzudrängen", so Burki weiter.