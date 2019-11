Mainz feiert Torfestival, Augsburg jubelt über 4:0

Beim Trainer-Debüt von Achim Beierlorzer feiert Mainz gegen Hoffenheim eine rauschende Torparty. Auch Augsburg gelingt in der deutschen Bundesliga ein klarer Heimerfolg.

Erst vor sechs Tagen übernahm Achim Beierlorzer den Trainerjob bei Mainz – und gleich im ersten Match stürmt seine Truppe aus der Abstiegszone der deutschen Bundesliga auf Rang 13. Öztunali (33.), Kaderabek (52., Eigentor), Kunde (62., 90.+3) und Boetius (90.) sorgten für die Tore gegen Hoffenheim – in Unterzahl, Baku hatte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Rot gesehen. Hoffenheim gelang durch Kramaric (83.) nur der Ehrentreffer, Florian Grillitsch spielte beim Debakel durch, Stefan Posch wurde in der 78. Minute ausgewechselt – Platz acht. Bei den Mainzern kam Karim Onisiwo bis zur 75. Minute zum Einsatz.Im zweiten Sonntagsspiel siegte Augsburg zu Hause gegen Hertha BSC (Rang 15) mit 4:0 und ist nun Zwölfter. Max (17.), Cordova (26.), Hahn (52.) und Niederlechner (79.) scorten in Überzahl, bei den Berlinern flog Jarstein (28.) mit Rot vom Platz. Michael Gregoritsch stand bei Augsburg nicht im Kader, er wurde nach Kritik über mangelnde Einsatzzeit suspendiert.