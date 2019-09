Manchester City bereitet den Guardiola-Abgang vor

Wie lange bleibt Pep Guardiola noch Trainer von Manchester City? Fest steht: Die "Citizens" bereiten sich bereits auf die Zeit nach dem Top-Coach vor.

Geht es nach dem ursprünglichen Plan des Spaniers, müsste er eigentlich schon die Koffer gepackt haben. Denn Guardiola kündigte bei seinem Antritt in Manchester an, drei Jahre bleiben und dann eine neue Herausforderung suchen zu wollen.Doch es kam anders, der Vertrag mit Guardiola wurde bis 2021 verlängert. Also bleibt er wohl zumindest fünf Jahre im Amt. Doch der Klub will für alle Fälle gerüstet sein und arbeitet laut englischen Medien bereits einen Nachfolger ein. Dabei soll es sich um Goivanni van Bronckhorst handeln.Der Niederländer soll demnach schon seit Monaten für City arbeiten und einen Vertrag mit dem Klub haben. Der 44-Jährige war bis zum Sommer Coach von Feyenoord Rotterdam und hatte danach eigentlich eine einjährige Auszeit geplant. Die Klub-Bosse von Manchester haben ihn erfolgreich überredet, davon Abstand zu nehmen.