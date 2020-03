Mané schießt Liverpool zurück auf Siegerstraße

Der FC Liverpool ist zurück auf der Siegerstraße und weiterhin auf Titelkurs. Gegen Nachzügler Bournemouth siegten die Reds knapp, aber verdient mit 2:1 an der Anfield Road.

Nach dem 0:3 gegen Watford in der Premier League und dem 0:1 bei Chelsea im FA-Cup darf Jürgen Klopp wieder über einen Sieg jubeln - die Mini-Krise bei Liverpool ist zu Ende.Dabei begann das Heimspiel gegen Bournemouth mit einem Dämpfer, Callum Wilson brachte die Gäste in der neunten Minute in Führung.Doch die Superstars Mo Salah (25.) und Sadio Mané (33.) schossen die Reds zum 2:1-Heimsieg.In der Tabelle liegt Liverpool nun 25 Punkte vor Manchester City, das allerdings zwei Spiele weniger absolviert hat.