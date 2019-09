Mann des Spiels bekommt ein Maschinengewehr

In Russland schenkt ein Eishockey-Trainer seinem Goalie eine Kalaschnikow – es ist die neueste Idee, den besten Spieler auszuzeichnen.

Es gibt viele Teams, die nach einer Partie intern den besten Spieler auszeichnen. Dafür gibt es bunte T-Shirts oder auch einfach nur Bier.



Doch eine Mannschaft aus der zweithöchsten russischen Eishockey-Liga übertrifft alle bisher gesehenen Ideen für einen Best-Player-Preis.



Nach dem 3:2-Sieg seines Ischstal Ischewsk gegen Tschelmet Tscheljabinsk am Dienstag betritt der Trainer die Kabine mit einem speziellen Mitbringsel: einer Kalaschnikow. Wie auf dem Video, das der Klub auf YouTube teilte und die Zeitung Komsomolskaja Prawda verbreitete, zu sehen ist, hebelt er kurz am Maschinengewehr herum und hält dann vor dem Team eine Rede.



Danach übergibt ein Spieler, vermutlich der Kapitän, den Preis dem Goalie Saweli Kononow. Offensichtlich ist die Maschinengewehr-Übergabe das neue Ritual von Ischewsk, das nach drei Runden mit fünf Punkten auf dem dritten Rang liegt. So interessiert vor dem nächsten Match vor allem diese Frage: Wer wird der zweite Kalaschnikow-Empfänger?