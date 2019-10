BUMM! Mann sprengt aus Versehen eigenen Garten

Dieser Kleingartenbesitzer macht Jagd auf einen Maulwurf. Sein Plan ist jedoch so durchschlagend, dass es am Ende weder Maulwurf noch Garten gibt ...

Maulwürfe sind nicht gerade die beliebtesten Mitwohner im eigenen Garten. So dachte wohl auch dieser Kleingartenbesitzer, als er mit brachialer Methode versuchte, die ungebetenen Gäste zu vertreiben.Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera – laut Zeitstempel vom 18. Oktober 2019 – ist zu sehen, wie ein unbekannter Mann mit graumeliertem Haar eine Art Böller anzündet und in das freigeschaufelte Loch eines Maulwurfgangs wirft. Er wäre nicht der erste, der diese brutale Methode anwendet. Allerdings dürfte er es mit der Dosierung ein wenig zu gut gemeint haben.Plötzlich fliegt dem Mann nämlich der halbe Garten um die Ohren. Riesige Erdklumpen und sogar eine in der Nähe abgestellte Scheibtruhe werden durch die Wucht der Explosion meterhoch in die Luft katapultiert. Durch viel Glück dürften sowohl der Sprengmeister, als auch seine zwei Hunde die massive Detonation unverletzt überstanden haben.... braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das Video, das am Sonntag auf der ungarischen Facebook-Seite " Vadászok Baráti Közössége " hochgeladen wurde, hat sich zum viralen Hit entwickelt. Innerhalb eines Tages wurde es beinahe 600.000 Mal abgerufen und mehr als 10.000 Mal geteilt. In den Kommentaren zerreißen sich die User vor Lachen.