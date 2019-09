Marach und Melzer bringen Österreich in Führung

Österreich führt im Davis-Cup-Duell mit Finnland dank des Sieges im Doppel mit 2:1. Oliver Marach und Jürgen Melzer gewannen 7:6, 6:2.

"Matchball" Dominic Thiem! Österreichs Star kann in der vierten Partie des Davis-Cup-Matches gegen Finnland in Espoo am Samstagnachmittag alles klar machen.Oliver Marach und Jürgen Melzer sicherten dem ÖTV diese starke Ausgangslage durch einen Sieg im Doppel gegen das Duo Henri Kontinen / Emil Ruusuvuori. Melzer: "Wir haben verdient das 2:1 für Österreich gemacht!"Satz eins gegen die Finnen war noch hart umkämpft. 49 Minuten lang stemmten sich Kontinen und Ruusuvuori dagegen, mussten sich am Ende im Tie-Break 5:7 geschlagen geben.Im zweiten Durchgang sicherten sich Melzer und Marach schnell ein Break und spielten die Partie in Folge sicher ins Trockene - 6:2.Ruusuvuori, die Nummer 163 der Einzel-Weltrangliste, muss eine Doppelschicht schieben. Er fordert im Anschluss den stark favorisierten Thiem.Österreich spielt gegen Finnland das Relegationsduell der Europa/Afrika-Zone I.