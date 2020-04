Marathon-Legende wegen Corona im Gefängnis

Die Corona-Krise hat den früheren Marathon-Weltrekordler Wilson Kipsang kurzfristig ins Gefängnis gebracht.

Der ehemalige Marathon-Star aus Kenia hatte am Donnerstag gegen die Ausgangsbeschränkungen in Kenia verstoßen.Kipsang war während der nächtlichen Ausgangssperre in der kenianischen Stadt Iten beim Billardspielen mit neun anderen Männern ertappt worden.Der 38-Jährige musste daraufhin die Nacht im Gefängnis verbringen, kam am Freitag nach der Zahlung einer Kaution in Höhe von umgerechnet 43 Euro wieder frei.2013 hatte Kipsang den Berlin-Marathon in Weltrekord-Zeit gewonnen. Aktuell ist er gesperrt, nachdem er gegen die Meldepflicht bei Dopingtests verstoßen und Proben manipuliert hatte.