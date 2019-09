Marquez bei Triumph in Aragonien Klasse für sich

Marc Marquez steuert unaufhaltsam in Richtung seines sechsten Weltmeister-Titels in der MotoGP zu. Beim Aragonien-GP ließ er die Konkurrenz verzweifeln.

Machtdemonstration von Marc Marquez beim MotoGP-Rennen von Aragonien. Der 26-Jährige ging von der Poleposition aus ins Rennen, blickte nach dem Startsignal in seinem 200. Rennen nicht mehr zurück und gewann am Ende sein achtes Rennen in der Saison mit 4,8 Sekunden Vorsprung auf Andrea Dovizioso.Der Italiener nutzte die Power seiner Ducati und fuhr von Startplatz zehn noch auf Rang zwei vor. In der WM-Wertung liegt er jetzt mit 98 Punkten hinter Marquez auf Rang zwei.Für den Aufreger des Tages sorgte bereits in Runde 1 Alex Rins. Der 23-jährige Spanier riskierte bei einem Überholmanöver zu viel, berührte dabei Franco Morbidelli, der Italiener stürzte von seinem Bike. Rins bekam dafür eine "Long-Lap-Penalty", wurde am Ende einen Platz hinter Valentino Rossi Neunter.