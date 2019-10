Marquez holt in Thailand WM-Titel in der MotoGP

Sechster WM-Titel für Marc Marquez! Der Spanier sicherte sich in Thailand vorzeitig Platz eins in der MotoGP-Gesamtwertung.

Unglaublich, Marc Marquez ist erst 26 Jahre alt, aber schon zum sechsten Mal Weltmeister in der MotoGP. Beim Rennen in Thailand sicherte sich der Spanier mit dem Sieg vor Fabio Quartararo vorzeitige den WM-Triumph. Vier Rennen sind in der Motorrad-Königsklasse noch zu fahren.Marquez legte das Rennen clever an, und das nicht ohne Grund. Vor dem Start war die Situation klar: Er musste nur zwei Punkte mehr holen als Rivale Andrea Dovizioso. Deswegen fuhr Marquez nicht volles Risiko, blieb lange Zeit auf dem zweiten Platz, ging erst in der letzten Runde an die Spitze und fuhr zum zwölften Mal in Serie auf das Stockerl. Dovizioso kam auf seiner Ducati nicht über Rang vier hinaus und kann nur hoffen, dass es kommende Saison besser läuft."Ich habe geplant, hier zu siegen", stellte Marquez nach dem Rennen klar. "Es war ein tolles Jahr. Ich will mich bei allen Leuten in meinem Team und meinen Sponsoren bedanken. Ich freue mich schon, den Titel ausführlich zu feiern."In Thailand zeigte Marquez nur vor dem Rennen kurz Nerven. Im Training kam der Honda-Star zu Sturz und erlitt dabei einige Prellungen, auch im Qualifying flog er von der Strecke. Doch im Rennen zeigte er wie gewohnt Nerven aus Stahl – und wurde mit den sechsten Titel nach 2013, 2014, 2016, 2017 und 2018 belohnt. Insgesamt hält er sogar bei acht Titeln mit seinen Triumphen in der 125-Kubikzentimeter-Klasse (2010) und der Moto2 (2012).