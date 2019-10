Marquez nach Sieg von Konkurrent abgeschleppt

Weltmeister Marc Marquez war auch beim Grand Prix von Japan nicht zu schlagen und sichert Honda den Titel des Konstrukteurs-Weltmeisters. Für Aufsehen sorgt eine "Abschleppaktion" des Spaniers...

Weltmeister Marc Marquez feiert in Japan seinen 10. Sieg in der laufenden Saison und zieht mit seinem 54. Karrieresieg in der MotoGP-Klasse mit der Legende Mick Doohan gleich. Zugleich sichert der 26-Jährige seinem Honda-Team Honda den Titel des Konstrukteurs-Weltmeisters."Einfach war das nicht", gestand der Spanier aber. "Meine Strategie war diesmal, von Beginn an einen Abstand herauszufahren. Dann ließ ich es aber ein bisschen ruhiger angehen, weil Motegi in puncto Spritverbrauch eine der kritischsten Strecken ist. Man musste heute viel nachdenken beim Fahren."Auf den Plätzen zwei und drei landeten Yamaha-Pilot Fabio Quartararo und Ducati-Ass Andrea Dovizioso. Publikumsliebling Valentino Rossi landete vier Runden vor Schluss im Kiesbett, blieb bei seinem Abflug aber unverletzt.Auf der Ehrenrunde sorgte Marquez nochmals für einen kuriosen Moment. Der Motor seines Bikes gab plötzlich und keine Sekunden zu früh den Geist auf, doch Hafizh Syahrin war zur Stelle und schleppte Marquez, der mit einer Hand auf das Motorrad des Malaysiers griff, ab. (siehe Video oben)