"Masked Singer" eskaliert: RTL pöbelt ProSieben an

RTL und ProSieben stänkerten auf Twitter: RTL disste die Show, ProSieben schoss zurück. Dann mischten sich die Zuschauer ein.

10,7 Mio. Zuschauer: ProSieben schlägt RTL

RTL-Star Sonja Zietlow bei ProSieben-Show sorgt für Aufregung

ProSieben lobt die Konkurrenz ... RTL stichelt

Während am Dienstag in der Nacht auf ProSieben die letzten Kandidaten bei "Masked Singer" gegeneinander antraten , ging es auf Twitter heiß her. Hinter den Kulissen befetzten sich die offiziellen Twitter-Accounts von ProSieben und RTL.Beide Sender fahren zur Zeit Quoten-Rekorde ein. RTL punktet mitfür Einschaltrekorde sorgt. ProSieben hat aber zur Zeit die Nase vorn, denn bei "Masked Singer" war am Dienstag Finale, während man bei "Let's Dance" noch bis 22. Mai darauf warten muss. 10,7 Millionen Zuschauer klebten am Dienstag vor ihren TV-Geräten, im Herbst beginnt bereits die nächste Staffel des Stofftier-Sing-offs.Als sich herausstellte, dass unter der Maske des Hasen Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow steckt, war das auf Twitter ein großes Thema. Zietlow ist ein RTL-Zugpferd und sang auf ProSieben fremd. "So ein krasses RTL-Gesicht bei ProSieben. Das ist unfassbar toll", lobte man das Sender-Crossover.ProSieben reagierte positiv: Auch bei ProSieben schauen Mitarbeiter die RTL-Show "Promis unter Palmen" (Finale am Mittwoch). Bei RTL würde man sicher über den Erfolg jubeln.Doch beim Twitter-Account des Konkurrenzsenders hielt man nichts vom versöhnlichen Ton. "Natürlich schalten wir ein, wenn ihr mal ein funktionierendes Reality-Format habt. Wir haben es ja lange genug vorgemacht." Autsch! Das fasste dann auch ProSieben als Kampfansage auf. Denn seit 15 Jahren lässt Heidi Klum ihre Meeedchen über den ProSieben-Laufsteg stöckeln, auch. Auch GNTM hat im Mai (14.) noch sein Finale.Man könnte RTL natürlich Neid unterstellen. Der #MaskedSinger Hashtag trendete am Dienstag in der Nacht:Bei den Twitteranten kam der RTL-Diss nicht besonders gut an. ProSieben habe das bessere Programm, verteidigten viele User den Sender ihres Herzens. Sie beflegelten ihrerseits RTL:Schließlich schaltete sich sogar Klaas Heufer-Umlauf ein und rief zu mehr Frieden auf. Und die Moral von der Geschichte: Twitter ist oft spannender als das TV-Programm.