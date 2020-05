Masturbations-Eklat: Kicker festgenommen

Während der Corona-Zwangspause hat Fußballprofi Farid El Melali für Wirbel gesorgt. Nach einem Masturbations-Eklat wurde der Ligue-1-Kicker festgenommen.

Der 22-jährige Fußballprofi in Diensten von Angers war am Montagabend festgenommen worden. Nachbarn hatten die Polizei verständigt, nachdem sich El Melali im Hof seines Wohnhauses entblößt hatte.Der algerische Teamspieler soll masturbiert haben, während er in die Wohnung einer Nachbarin geblickt hatte.El Melali war bereits nach einem ähnlichen Vorfall von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, hatten französische Behörden erklärt. Nach einer Befragung war der 22-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt worden.Nur Stunden zuvor hatte der Flügelspieler einen neuen Vertrag bei seinem Klub Angers unterschrieben.Der 22-Jährige hat mittlerweile eine Anwältin engagiert. Die erklärte zur Verteidigung des Fußball-Profis, er sei nicht aggressiv gewesen und habe "auf niemanden gezielt".