Mayweathers Ex wurde tot im Auto aufgefunden

Josie Harris ist tot. Die 40-Jährige starb unter ungeklärten Umständen. Sie hatte gemeinsam mit Box-Legende Floyd Mayweather drei Kinder.

Josie Harris (40), die Ex-Freundin von Box-Legende Floyd Mayweather (43), wurde am Montagabend tot in ihrem Auto vor ihrem Haus in Valencia, Kalifornien, aufgefunden. Woran sie starb, ist bisher unklar.Eine Autopsie soll Aufschluss geben. Laut "TMZ.com" geht die Polizei aber nicht von einem Verbrechen aus und der Fall wird als Todesfall- , nicht als Morduntersuchung gehandelt.Harris und Mayweather führten von 1995 bis 2010 eine Beziehung, in der sie mehrmals Opfer häuslicher Gewalt geworden sein soll.2012 musste der Ex-Boxer deswegen sogar für zwei Monate hinter Gitter. Vor fünf Jahren verklagte sie ihn zudem auf 20 Millionen US-Dollar, weil er in Zusammenhang mit den Gewaltvorwürfen behauptete, sie sei drogenabhängig.Das ehemalige Paar hat drei gemeinsame Kinder: Jirah (15), Zion (18) und Koraun Mayweather (20).