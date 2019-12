Mbappe: Zehn Jahre nach Abfuhr endlich Idol-Selfie

Kylian Mbappé musste ein Jahrzehnt lang auf ein gemeinsames Foto mit seinem Idol Didier Drogba warten. Bei der Ballon d'Or-Zeremonie war es so weit.

Endlich! Das dachte sich wohl Kylian Mbappé, als er auf den Handy-Bildschirm schaute und sich selbst zusammen mit einem lachenden Didier Drogba darauf sah.Vor zehn Jahren war Mbappé ein zehnjähriger Junge und hatte ein großes Vorbild: Stürmer Didier Drogba. Beim Rückspiel des Champions-League-Halbfinales zwischen Barcelona und Drogbas Chelsea sass Mbappé im Publikum. Das Spiel ist wegen der kontroversen Schiedsrichterleistung in Erinnerung geblieben. Eine "Schande" war das, sagt Drogba heute noch, der mit Chelsea ausschied.Der Ivorer war nach dem Spiel so wütend, dass er den kleinen Bub ignorierte, der ihn für ein gemeinsames Foto fragte. "Ich musste ihn damals enttäuschen, weil ich mich so sehr über die schrecklichen Schiedsrichterentscheidungen ärgerte", sagt der heute 41-Jährige.Am Montagabend, als Lionel Messi bei einer Zeremonie zum Weltfußballer des Jahres gekürt wurde, verriet Drogba: Dieser kleine Junge war niemand anderes als Kylian Mbappé, französischer Weltmeister und Stürmerstar von Paris Saint-Germain. "Nun möchte ich meine Schulden begleichen", fügte er an.Und so holte Drogba, der zusammen mit Journalistin Sandy Heribert in Paris durch den Abend führte, Mbappé auf die Bühne. Die drei schossen ein Selfie und der Wunsch des 20-Jährigen ging – mit zehn Jahren Verspätung – doch noch in Erfüllung.