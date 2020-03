McGregor-Trauer um Tante – starb sie an Corona?

MMA-Kämpfer Conor McGregor gilt als einer der härtesten Fighter im Oktagon. Nun zeigt sich der 31-jährige Ire in tiefer Trauer. Seine Tante ist verstorben.

McGregor hatte sich gerade auf den Auftritt bei einer Talkshow vorbereitet, als ein Anruf bei ihm eingegangen war. Die traurige Meldung: McGregors Tante Anne, die Schwester seiner Mutter, war verstorben.Der sonst so harte Käfig-Kämpfer sagte daraufhin den Talkshow-Auftritt ab.Wenig später machte er seiner Trauer auf Instagram Luft. "Meine liebevolle, kleine Tante Annie ist verstorben. Dieser dumme, verdammte Virus. Was zum Teufel passiert hier? Anne Moore, ich liebe dich", so der 31-Jährige.