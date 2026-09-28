i Die Aufgaben der Landstreitkräfte sind vielfältig. Dazu zählen unter anderem die militärische Landesverteidigung, der Schutz der Bevölkerung sowie die Katastrophenhilfe. Foto: BMLV_Haiden Mut, Disziplin, Können Stark am Boden. Stark im Team. Die Landstreitkräfte vereinen viele Fähigkeiten – entscheidend sind die Menschen, die sie beherrschen und im Einsatz erfolgreich zusammenführen. Von Advertorial Heute 28.09.2026, 14:40 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Infanteristen, die sich zu Fuß durch schwieriges Gelände bewegen und dabei ihre Ausrüstung mit sich tragen. Ein Kampfpanzer, der durchs Gelände manövriert. Eine Drohne, die aus der Luft aufklärt. Artillerie, die Ziele über große Entfernungen bekämpfen kann. Pioniere, die mit schwerem Gerät Wege schaffen, Hindernisse überwinden oder Sperren bauen.

Die Landstreitkräfte des Österreichischen Bundesheeres vereinen Fähigkeiten, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und doch im Einsatz ineinandergreifen müssen. In der Öffentlichkeit wird oft nur ein kleiner Teil dessen wahrgenommen.

Wenn Flüsse über die Ufer treten, Muren Straßen verschütten oder Schneemassen Orte von der Außenwelt abschneiden, sind Soldatinnen und Soldaten des Bundesheeres zur Stelle. Diese Einsätze sind sichtbar und vielen Menschen vertraut. Sie sind jedoch nur ein Teil dessen, wofür die Landstreitkräfte ausgebildet und ausgerüstet sind.

Ihr Kernauftrag ist die militärische Landesverteidigung. Dafür braucht es weit mehr als die Fähigkeit zur Katastrophenhilfe. Militärische Landesverteidigung verlangt Mut und Disziplin, körperliche Leistungsfähigkeit und technisches Verständnis, Taktik und operative Präzision. Kurzum: Die Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen im Team zu funktionieren.

Moderne Systeme entfalten ihren Wert schließlich erst durch jene Menschen, die sie beherrschen. Was das konkret bedeutet, zeigt ein Blick auf jene Waffengattungen, die gemeinsam die Fähigkeiten der Landstreitkräfte ausmachen.

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Infanterie: Viele Wege, ein Auftrag

Ob im verbauten Gebiet, im Gebirge oder anderem schwer zugänglichen Gelände: Die Infanterie kommt dort zum Einsatz, wo Beweglichkeit, Anpassungsfähigkeit und körperliche Leistungsfähigkeit besonders gefragt sind. Entsprechend vielseitig ist ihre Ausbildung. Denn Infanterie ist nicht gleich Infanterie: Je nach Auftrag unterscheiden sich Ausrüstung, Ausbildung und Einsatzweise.

Die gepanzerte Infanterie nutzt den Pandur Evolution, um geschützt und beweglich in den Einsatzraum zu gelangen. Grenadiere kämpfen mit und aus Schützenpanzern und wechseln zwischen dem Fahrzeug und dem Kampf zu Fuß.

Wo Fahrzeuge an ihre Grenzen kommen, sind wiederum andere Fähigkeiten gefragt: Die hochgebirgsbewegliche Infanterie ist mit spezieller Alpinausbildung auf schwieriges Gelände, Schnee und große Höhen vorbereitet.

Luftbewegliche Infanteristen gelangen per Lufttransport oder Luftlandung in den Einsatzraum und können dort für begrenzte Zeit selbstständig eingesetzt werden. Ob gepanzert, im Hochgebirge oder aus der Luft – die Basis bleibt dieselbe: körperliche Fitness, taktisches Verständnis, moderne Ausrüstung und vor allem Teamarbeit.

Panzertruppe: Tonnenweise Technik

Wer Technik nicht nur bedienen, sondern wirklich beherrschen möchte, findet bei der Panzertruppe seine Welt. Kampfpanzer vereinen Schutz, Beweglichkeit und Feuerkraft in hochkomplexen Systemen – und verlangen eine Besatzung, bei der jeder Handgriff sitzt.

Während der Panzerfahrer das Kettenfahrzeug sicher durch unterschiedliches Gelände steuert, ist der Richtschütze für die präzise Zielerfassung verantwortlich. Der Panzerkommandant behält den Überblick, koordiniert die Besatzung und sorgt dafür, dass alle zusammenspielen.

Wer mit modernen gepanzerten Systemen arbeitet, braucht daher nicht nur Kraft und Ausdauer, sondern auch technisches Verständnis, räumliches Denken, Konzentrationsfähigkeit und taktisches Gespür. Denn im Inneren eines Kampfpanzers kommt es auf Informationen, Kommunikation und Koordination an – und auf Entscheidungen, die innerhalb kürzester Zeit getroffen werden müssen.

Aufklärer: Mehr Informationen

Andere wiederum haben einen Auftrag, bei dem "Zurückhaltung" zur wichtigsten Eigenschaft wird. Aufklärer sollen beobachten und erkennen, ohne dabei selbst erkannt zu werden. Sie sammeln Informationen über Gelände und gegnerische Kräfte, werten Beobachtungen aus und schaffen damit eine Grundlage für die Entscheidungen der militärischen Führung.

Dafür verbindet die moderne Aufklärung Fähigkeiten, die auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein könnten. Tarnung und präzise Beobachtung gehören genauso dazu wie der Umgang mit Drohnen, Nachtsichttechnik, Infrarotkameras, Radar und moderner Sensorik.

Aufklärer operieren dabei häufig in kleinen Teams. Selbstständigkeit, Orientierungssinn und ein ausgeprägtes Auge fürs Detail sind entsprechend wichtig.

Denn eine Information kann entscheidend sein: Wo befindet sich der Gegner? Welche Route ist passierbar? Was hat sich im Gelände verändert? Wo droht Gefahr? Aufklärung bedeutet deshalb weit mehr als bloßes Beobachten. Es bedeutet, aus einzelnen Informationen ein Bild entstehen zu lassen, auf dessen Grundlage andere handeln können.

Artillerie: Präzision auf große Entfernung

Während die Aufklärung die Augen der Landstreitkräfte sind, sorgt die Artillerie für weitreichende Wirkung. Mit Systemen wie der Panzerhaubitze M-109 können Artilleriekräfte andere Truppenteile aus großer Entfernung unterstützen. Dahinter steckt allerdings wesentlich mehr als ein großes Geschütz.

Bevor überhaupt Wirkung erzielt werden kann, müssen Ziele aufgeklärt und exakt bestimmt, Daten verarbeitet und die einzelnen Elemente miteinander koordiniert werden. Aufklärung, Feuerleitung und Geschützbesatzungen greifen dabei ineinander. Genau hier treffen Mathematik und Technik auf militärisches Handwerk.

Moderne Zielerfassung und digitale Systeme unterstützen die Soldatinnen und Soldaten, gleichzeitig müssen Abläufe auch unter Zeitdruck präzise funktionieren.

Artillerie ist damit ein gutes Beispiel dafür, wie sehr sich das Berufsbild beim Bundesheer verändert hat: Hinter der sichtbaren Feuerkraft steckt ein komplexes technisches System – und eine Mannschaft, bei der jeder Handgriff sitzen muss.

Pioniere: Wege schaffen, wo keine sind

Eine Brücke ist zerstört. Eine Straße blockiert. Schweres Gerät muss durch Gelände, das eigentlich nicht passierbar ist. Dann beginnt die Arbeit der Pioniere. Sie sorgen dafür, dass sich eigene Kräfte bewegen können – und können gleichzeitig die Bewegungsmöglichkeiten eines Gegners einschränken. Kaum eine Waffengattung verbindet militärische Aufgaben so unmittelbar mit handwerklichem und technischem Können.

Pioniere bauen und reparieren Wege, errichten Brücken, Sperren und Stellungen, betreiben Fähren und Seilbahnen, arbeiten mit schweren Pioniermaschinen und räumen Kampfmittel und Hindernisse. Entsprechend unterschiedlich sind die Spezialisierungen – vom Baupionier über den Kampfmittelaufklärer bis zum Pioniertaucher oder zum Brücken- und Fährbetrieb.

Pioniere sorgen dafür, dass sich eigene Kräfte bewegen und Geländeverstärkungen nutzen können, während die Bewegungsmöglichkeiten des Gegners eingeschränkt werden. Gerade hier wird auch verständlich, warum das Bundesheer bei Naturkatastrophen Fähigkeiten einsetzen kann, die ursprünglich für militärische Aufgaben aufgebaut wurden.

Wenn nach einem Hochwasser Straßen zerstört sind, Behelfsbrücken gebraucht werden oder schweres Gerät zum Einsatz kommen muss, sind technisches Wissen, Maschinen und eingespielte Teams ebenfalls gefragt. Katastrophenhilfe und militärische Landesverteidigung sind deshalb keine zwei völlig getrennten Welten.

Fähigkeiten, die für militärische Aufgaben aufgebaut und trainiert werden, können im Ernstfall auch der Bevölkerung in Notsituationen helfen.

Mehr als die Summe der Teile

Vielleicht ist genau das der Teil der Landstreitkräfte, den man von außen am wenigsten sieht. Hinter einem Kampfpanzer steht eine Besatzung, die jeden Handgriff trainiert. Hinter einer Drohne jemand, der diese steuert und aus Bildern relevante Informationen gewinnen muss.

Hinter einer Haubitze stehen mehrere Menschen, deren Arbeit exakt ineinandergreift. In einer Pioniermaschine sitzt jemand, der schweres Gerät dort einsetzen kann, wo man mit Muskelkraft nicht mehr weiterkommt. Doch damit allein ist es nicht getan, denn das Bundesheer hat noch viel mehr zu bieten.

Im Hintergrund sorgen Versorgung, Instandhaltung, Sanität und Führungsunterstützung dafür, dass der Einsatz überhaupt funktioniert. Denn auch der modernste Kampfpanzer braucht Treibstoff und Wartung, Soldaten brauchen Versorgung und medizinische Leistung.

Die Systeme werden moderner. Die Aufgaben werden komplexer und technischer. Geblieben ist, dass Menschen sie beherrschen müssen. Menschen, die körperlich gefordert werden, die Technik verstehen. Die ein Handwerk erlernen, Verantwortung übernehmen und Teil eines Teams sein wollen, in dem jeder Einzelne zählt.

Das ist die Welt der Landstreitkräfte. Und sie ist weit mehr, als man denkt.