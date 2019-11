Messer-Attacke! Hooligans von Lazio mit neuem Eklat

Eklat in Rom. Schon vor dem Europa-League-Match zwischen Lazio und Celtic kam es in der italienischen Hauptstadt zu Ausschreitungen.

Vor dem Europa-League-Match zwischen Celtic Glasgow und Lazio Rom sind bei Auseinandersetzungen in Rom laut Medienberichten zwei Celtic-Fans verletzt worden.Vor einem Pub im Zentrum Roms sei es am Mittwochabend zu einem Zusammenstoß zwischen Fans beider Klubs gekommen, meldete die Nachrichtenagentur "Ansa" am Donnerstag.Die zwei Celtic-Fans hätten durch die Messerstiche leichte Verletzungen davongetragen.Vor dem Spiel am Donnerstagabend wurden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Die Uefa hatte die Sperre der Nordkurve im Olympiastadions angeordnet, nachdem Lazio-Fans beim Spiel gegen Rennes am 3. Oktober den Faschistengruß gezeigt hatten. Das Hinspiel gegen Lazio in Glasgow hatte Celtic am 24. Oktober mit 2:1 gewonnen.