i Messer-Mann flüchtet durch Zwischendecke von Einkaufszentrum in Vancouver – Polizei gelingt nach einer Stunde die Festnahme Vancouver Police / "Heute"-Montage Er knurrte die ganze Zeit Messer-Mann flüchtet durch Zwischendecke von Mall Ein Mann kroch in Vancouver durch die Zwischendecke eines Einkaufszentrums. Die Polizei benötigte über eine Stunde, um ihn herunterzuholen. Von Nick Wolfinger 07.10.2026, 11:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kurioser Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Washington: Mitarbeiter der Vancouver Mall alarmierten am 30. September gegen 16 Uhr die Polizei, nachdem sie einen Mann in der Zwischendecke eines Macy's-Geschäfts entdeckt hatten.

Der 21-jährige Gabriel H. bewegte sich laut Ermittlern durch den Deckenbereich und beschädigte dabei Platten, Lampen und andere Einrichtungen. Der zweite Stock des Geschäfts wurde vorsorglich geräumt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Er knurrte die ganze Zeit

Besonders ungewöhnlich: Laut Gerichtsunterlagen knurrte der Mann während des Einsatzes und gab immer wieder unverständliche Laute von sich. Ein Beamter beschrieb diese später als Geräusche, die wie "in Zungen sprechen" geklungen hätten.

Google Map anzeigen

Die Polizisten stellten schließlich eine Leiter unter eine Öffnung in der Decke und legten eine Matratze darunter. Mehr als eine Stunde versuchten sie, Gabriel H. zum Herunterkommen zu bewegen.

Er hatte ein großes Messer dabei

Gegen 17.45 Uhr stieg er schließlich auf die Leiter. Kurz darauf wollte er jedoch wieder zurück in die Zwischendecke klettern. Die Beamten zogen die Leiter weg, Gabriel H. landete auf der Matratze und versuchte anschließend noch, davonzulaufen.

Die Polizisten konnten ihn jedoch sofort festnehmen. Bei ihm wurde laut Gerichtsunterlagen ein großes Messer mit feststehender Klinge gefunden. Danach wurde er zunächst in ein Krankenhaus gebracht und später ins Gefängnis von Clark County eingeliefert.

Hintergrund unklar

Gegen Gabriel H. stehen unter anderem Vorwürfe wegen schwerer Sachbeschädigung und Einbruchs im Raum. Warum er überhaupt in die Zwischendecke des Einkaufszentrums geklettert war, ist bisher unklar.

Die Bilder des Tages i ?

Für die Polizisten endete das mehr als einstündige Versteckspiel schließlich auf einer eigens bereitgelegten Matratze.